ВС РФ улучшили свои позиции у Славянска, Доброполья и Алексеево-Дружковки в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвигаться и уничтожать противника в ДНР. Бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по ВСУ в районе Щурово в ДНР.

Как сообщили в Минобороны России, в зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, противник потерял до 220 военнослужащих, три бронемашины, 15 автомобилей, артсистему и станцию радиоэлектронной борьбы.

На другом направлении «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю. ВС РФ нанесли поражение пяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Славянска, Николайполья, Беленького, Стародубовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике.

ВС РФ за сутки уничтожили свыше 195 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, 30 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Российские силы нанесли поражение восьми бригадам ВСУ у Ивановки, Димитровки в Днепропетровской области, Сергеевки, Анновки, Светлого, Белицкого и Доброполья в Донецкой Народной Республике.

На данном направлении противник потерял до 355 человек личного состава, пять бронемашин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

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