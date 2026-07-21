Российские войска улучшили тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки улучшили свои позиции в ДНР. Бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ у Лозового в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, на данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 210 военнослужащих, восемь бронемашин, 15 автомобилей и две станции РЭБ.

Тем временем «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю. ВС РФ нанесли удары по пяти бригадам ВСУ у Николайполья, Кондратовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике.

Противник в зоне ответственности российской группировки потерял свыше 140 человек личного состава, девять бронемашин, 27 автомобилей и американскую гаубицу М777.

На другом направлении бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение шести вражеским бригадам в районах Новотроицкого, Артема, Грузского, Белозерского, Доброполья в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области.

На данном направлении ВСУ потеряли более 350 солдат, бронемашину, девять автомобилей и две артсистемы.

Ранее сообщалось, что артиллеристы «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке - пригороде Константиновки. Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой Народной Республике, отодвигая украинских боевиков как можно дальше.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР за неделю предотвращено 117 террористических атак украинских беспилотников

«Купол Донбасса» оперативно передает данные о точках запуска дронов ВСУ в Минобороны России (подробнее)