ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в пригороде Константиновки (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Артиллеристы «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке – пригороде Константиновки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- В ходе воздушного наблюдения операторы разведывательных дронов «Южной» группировки войск выявили в населенном пункте Алексеево-Дружковка три пункта управления БПЛА ВСУ. Украинские боевики разместили их в домах, покинутых местными жителями, - рассказали в военном ведомстве РФ.

Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой Народной Республике, отодвигая украинских боевиков как можно дальше.

Ранее сообщалось, что операторы разведывательных беспилотников ВС РФ вскрыли местоположение живой силы украинских боевиков на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что российские войска за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ в Донецкой Народной Республике.

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