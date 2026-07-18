На Краснолиманском направлении бойцы ВС РФ вскрыли местоположение живой силы ВСУ

На Краснолиманском направлении операторы ВС РФ вскрыли местоположение живой силы ВСУ. Фото: Минобороны России

Операторы разведывательных беспилотников ВС РФ вскрыли местоположение живой силы украинских боевиков на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Полученную информацию операторы БПЛА ВС РФ передали артиллеристам.

- Артиллеристы оперативно заняли огневую позицию и нанесли поражение выявленным объектам залпом из 220-мм снарядов, оснащенных осколочно-фугасной боевой частью. Наведение и последующий объективный контроль результатов, подтвердивший полное уничтожение всех целей, осуществлялись расчетом разведывательного БПЛА, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российские войска расширяют зону контроля у Веролюбовки и вытесняют разрозненные отряды ВСУ из Стенок под Константиновкой.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили укрытия с живой силой украинских боевиков в Краматорском районе Донецкой Народной Республики.

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