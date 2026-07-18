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НовостиПолитика18 июля 2026 5:17

На Краснолиманском направлении бойцы ВС РФ вскрыли местоположение живой силы ВСУ

Артиллеристы ВС РФ точным ударом уничтожили скопление живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении
Данил АРМЕЕВ
На Краснолиманском направлении операторы ВС РФ вскрыли местоположение живой силы ВСУ. Фото: Минобороны России

На Краснолиманском направлении операторы ВС РФ вскрыли местоположение живой силы ВСУ. Фото: Минобороны России

Операторы разведывательных беспилотников ВС РФ вскрыли местоположение живой силы украинских боевиков на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Полученную информацию операторы БПЛА ВС РФ передали артиллеристам.

- Артиллеристы оперативно заняли огневую позицию и нанесли поражение выявленным объектам залпом из 220-мм снарядов, оснащенных осколочно-фугасной боевой частью. Наведение и последующий объективный контроль результатов, подтвердивший полное уничтожение всех целей, осуществлялись расчетом разведывательного БПЛА, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российские войска расширяют зону контроля у Веролюбовки и вытесняют разрозненные отряды ВСУ из Стенок под Константиновкой.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили укрытия с живой силой украинских боевиков в Краматорском районе Донецкой Народной Республики.

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