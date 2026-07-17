ВС РФ уничтожили укрытия с живой силой ВСУ в Краматорском районе ДНР. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России уничтожили укрытия с живой силой украинских боевиков в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В ходе воздушного наблюдения операторы разведывательных дронов обнаружили в населенных пунктах Алексеево-Дружковка и Ижевка укрытия с живой силой ВСУ. Украинские боевики прятались в частных домах, оставленных местными жителями, - рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что также еще одно укрытие ВСУ было выявлено севернее населенного пункта Николайполье.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные формирования Украины укрепляют позиции в Славянске.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

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