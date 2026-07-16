ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчьий Яр, Маяки, Святогорск и Щурово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что за сутки подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. За сутки ВС РФ уничтожили в ДНР и Харьковской области более 215 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли огневое поражение пяти бригадам вооруженных формирований Украины в ДНР и Днепропетровской области.

Кроме того, «Южная» группировка войск за сутки улучшила положение по переднему краю, а также нанесла удары по шести бригадам ВСУ в ДНР. За сутки ВСУ на данном направлении потеряли свыше 165 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, бронемашину, 25 автомобилей, две артсистемы и две станции РЭБ.

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