Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 июля 2026 9:11

«Мир должен видеть, какими грязными методами действует Украина»: Омбудсмен РФ осудила киевский режим за насильственный вывоз людей из Дружковки

Омбудсмен РФ осудила насильственный вывоз людей из Дружковки со стороны Украины
Данил АРМЕЕВ
Омбудсмен РФ осудила насильственный вывоз людей из Дружковки со стороны Украины. Фото: ТГ/Лантратова

Омбудсмен РФ осудила насильственный вывоз людей из Дружковки со стороны Украины. Фото: ТГ/Лантратова

В сети появились кадры, на которых украинская эвакуационная группа прибыла на территорию Дружковки в Донецкой Народной Республике для насильственного вывоза мирных жителей. Но одна из местных женщин категорически отказалась уезжать и язвила лишь одно желание: попасть на территорию Российской Федерации.

Ситуацией заинтересовалась уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она осудила действия киевского режима и рассказала, что та самая эвакуационная группа предложила женщине связаться с волонтерами «Красного Креста», чтобы ее внесли в списки на обмен.

- Вдумайтесь: пожилой женщине не дают возможности уехать туда, куда она хочет, а предлагают фактически сдаться в плен, приравняв к военнопленным, чтобы впоследствии обменять на украинских преступников. Это грубейшее нарушение прав человека, - говорит Лантратова.

Омбудсмен добавила, что по данным украинских служб в Дружковке проживает около 4,5 тысяч человек.

- Люди выживают в подвалах и просто ждут прихода Вооруженных Сил РФ. Есть и те, кого насильно вывезли на Украину, но они правдами и неправдами возвращаются в свои полуразрушенные дома, чтобы дождаться наших ребят, - рассказала Лантратова.

Она заверила, что этот вопиющий случай будет зафиксирован и все материалы будут переданы в международные инстанции, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста.

- Мир должен видеть, какими грязными и бесчеловечными методами действует Украина, - отметила омбудсмен России.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвакуированную из Константиновки Софию возьмет под опеку жена бойца ВС РФ

В настоящее время с девочкой работают специалисты, а ее состояние оценивается как стабильное (подробнее)