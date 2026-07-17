«Мир должен видеть, какими грязными методами действует Украина»: Омбудсмен РФ осудила киевский режим за насильственный вывоз людей из Дружковки

Омбудсмен РФ осудила насильственный вывоз людей из Дружковки со стороны Украины. Фото: ТГ/Лантратова

В сети появились кадры, на которых украинская эвакуационная группа прибыла на территорию Дружковки в Донецкой Народной Республике для насильственного вывоза мирных жителей. Но одна из местных женщин категорически отказалась уезжать и язвила лишь одно желание: попасть на территорию Российской Федерации.

Ситуацией заинтересовалась уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она осудила действия киевского режима и рассказала, что та самая эвакуационная группа предложила женщине связаться с волонтерами «Красного Креста», чтобы ее внесли в списки на обмен.

- Вдумайтесь: пожилой женщине не дают возможности уехать туда, куда она хочет, а предлагают фактически сдаться в плен, приравняв к военнопленным, чтобы впоследствии обменять на украинских преступников. Это грубейшее нарушение прав человека, - говорит Лантратова.

Омбудсмен добавила, что по данным украинских служб в Дружковке проживает около 4,5 тысяч человек.

- Люди выживают в подвалах и просто ждут прихода Вооруженных Сил РФ. Есть и те, кого насильно вывезли на Украину, но они правдами и неправдами возвращаются в свои полуразрушенные дома, чтобы дождаться наших ребят, - рассказала Лантратова.

Она заверила, что этот вопиющий случай будет зафиксирован и все материалы будут переданы в международные инстанции, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста.

- Мир должен видеть, какими грязными и бесчеловечными методами действует Украина, - отметила омбудсмен России.

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