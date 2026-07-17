Эвакуированную из Константиновки Софию возьмет под опеку жена бойца ВС РФ. Фото: ТГ/Мария Львова-Белова

8 июля 2026 года стало известно, что российские войска эвакуировали из освобожденной Константиновки десятилетнюю девочку Софию, которая осталась совсем одна. Ее мамы не стало, а бабушка и дедушка погибли от полученных ран при атаке дрона ВСУ. Теперь жена бойца, который эвакуировал ребенка, готова взять Софию под опеку.

- Ребенка планирует взять под опеку с удочерением жена бойца, который принимал участие в спасении девочки, - сообщил РИА Новости представитель региональных органов опеки.

В настоящее время с девочкой работают специалисты. Ее состояние стабильное.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что профильные службы ведут активные поиски возможных родственников девочки, оставшейся без попечения родителей. Также омбудсмен уточнила, что мама Софии трагически погибла еще в начале марта в селе Степановка.

Военнослужащие ВС РФ продолжают эвакуировать мирных жителей из Константиновки. Люди делятся историями, как российские войска, проявляя истинное мужество и рискуя собственными жизнями, спасали их из зоны боевых действий.

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