Оперировал под жесточайшими обстрелами ВСУ: Врач-хирург из Горловки Александр Загреба стал лауреатом премии Народного фронта

Заведующий хирургическим отделением городской больницы Горловки Александр Загреба стал лауреатом премии Народного фронта. Фото: МАКС/Пушилин

В Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения лауреатов премии Народного фронта «Все для Победы!». На торжественном мероприятии наградили волонтеров, совершивших выдающиеся поступки и внесших значительный вклад в поддержку участников специальной военной операции и мирных жителей. В церемонии принял участие Президент России Владимир Путин.

От Донецкой Народной Республики победителем в номинации «Обыкновенные герои» стал заведующий хирургическим отделением городской больницы Горловки Александр Загреба. Это врач с большой буквы. Более 16 лет он оперировал жителей города и не отходил от работы даже в самые трудные времена.

Вся его жизнь была посвящена спасению людей. Но однажды всё разделилось на «до» и «после» - он потерял руку и ногу в результате удара украинского беспилотника.

Александр родом из Горловки. Он окончил Донецкий медицинский университет и с 2006 года работал хирургом в городской больнице № 2. До 2014 года в городе жили 360 тысяч человек, и вся хирургическая помощь оказывалась только в этом учреждении. Заведующим отделением он стал в 2023 году.

Заведующий хирургическим отделением городской больницы Горловки Александр Загреба стал лауреатом премии Народного фронта. Фото: МАКС/Пушилин

Тот роковой день он запомнил навсегда.

– Это была суббота. Больных надолго оставлять одних нельзя. В свой выходной день я решил поехать и осмотреть тяжелобольных, потому как они были два дня без присмотра врача. Приехал на работу, посмотрел раненых, посмотрел больных, прооперировал одну пациентку. После часа дня кое-как проехал по городу, сделал кое-какие покупки и увидел автобус идет. Думал, подъеду на нем. Мне всего-то нужно было проехать три остановки, недалеко, – рассказал Загреба.

Автобус уже подъезжал к остановке, когда раздался взрыв. Александр очнулся на полу и понял, что не может встать. Он потерял руку и ногу.

– Я на полу. Пытаюсь встать, но не могу. И тут я понимаю, что у меня отрыв правой руки и отрыв правой ноги. Наверное, какой-то украинский человек, который это запустил, очень радовался, потому как это был обычный автобус. И это было видно, что это простой автобус, следовавший по маршруту № 2, – добавил Загреба.

Город обстреливают с 2014 года. Жителям приходилось сидеть без света, тепла, воды и газа. Александр рассказывает, как грел молоко для дочки на обычной свечке.

Работа никогда не прекращалась: раненых привозили в любое время суток - детей, стариков, женщин.

– Пациентов привозят постоянно, и поэтому ты можешь находиться на рабочем месте два дня, три дня. Привозят разных возрастов, в том числе среди ночи. Снаряд мог попасть в квартиру, в машину, куда угодно. Их привозят с различной степенью тяжести. В их глазах ты видишь страх, и все задают один вопрос: «Я буду жить?». Но, к сожалению, не все выживают, – рассказал Загреба.

Он вспоминает случай, который произошел в День святого Николая. Тогда к нему привезли девочку 8–9 лет с тяжелейшими ранениями. Она не выжила. А уже после 2022 года в Макеевке украинский снаряд настиг 11-летнюю девочку, которая победила рак крови и только начала строить планы на жизнь.

Из-за обстрелов Александр потерял многих коллег. У каждого из них были свои планы, мечты, близкие и семьи.

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