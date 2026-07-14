Сделал все, чтобы спасти жизнь своему товарищу: Ветеран боевых действий из ДНР оказал помощь сослуживцу и получил медаль «За отвагу»

Ветеран боевых действий из ДНР Виктор Гончар. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

На сопровождении социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике находится немало ветеранов боевых действий, которые обратились за помощью. Они принимают активное участие в общественных делах: встречаются со школьниками и студентами, участвуют в различных турнирах. Один из таких ветеранов – Виктор Гончар.

Как сообщают в пресс-службе филиала фонда, свою трудовую деятельность ветеран начал на Харцызском трубном заводе, затем перевелся на Харцызский сталепроволочно-канатный завод на должность инженера-электронщика. В феврале 2022 года встал на защиту родного края.

Ветеран боевых действий из ДНР Виктор Гончар. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Гончар участвовал в освобождении Авдеевки и населенных пунктов, расположенных на территории ЛНР.

- Первое ранение защитник Отечества получил в сентябре 2022 года в районе Спартака в результате штурмовых действий, второе - уже в районе населенного пункта Водяное при эвакуации раненых сослуживцев. Первую медицинскую помощь оказал себе сам и прождал помощи в воронке от снаряда несколько часов, - рассказали в пресс-службе филиала фонда.

За все время службы у мужчины накопилось немало историй, но одна из них особенно ярко отпечаталась в памяти.

- Этот случай произошел той же ночью, когда я получил тяжелое ранение. На подходе к позициям попали под обстрел. Один из ребят был ранен и отстал от группы. Из-за непрекращающегося обстрела не было возможности прийти на помощь. Когда обстрел немного стих, я дополз до раненого товарища. Из-за огнестрельного ранения в руку он не смог оказать себе первую помощь, поэтому пришлось это делать мне. После этого я вернулся в окоп, чтобы вместе с боевыми товарищами подготовить эвакуацию раненого, в процессе которой я получил ранение. Тот боец был из другого взвода и эвакуирован той же ночью, меня получилось эвакуировать только на следующий день, и дальнейшая судьба раненого товарища мне неизвестна, - рассказал Гончар.

Ветеран боевых действий из ДНР Виктор Гончар. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

За свои подвиги мужчина удостоен медали «За отвагу». В настоящее время он проводит время с семьей. Но еще у Виктора есть любимое хобби – резьба по дереву. Он изготавливает деревяные столовые приборы, мелкую деревяную мебель, а также строит модели кораблей и зданий из спичек.

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