Защищал Донбасс, а теперь покоряет кулинарное искусство: Ветеран боевых действий из ДНР стал участником чемпионата «Абилимпикс»

Ветеран боевых действий из ДНР стал участником чемпионата «Абилимпикс». Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

В эти дни в Казани проходит чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди ветеранов специальной военной операции. Один из участников – Константин Марчуков. Как сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества», мужчина в 2022 году вступил в ряды Народной милиции ДНР.

- Ведь родную землю в самые тяжелые моменты может защитить только человек, который на ней живет. Семья и Родина - самое дорогое, что есть в жизни у человека, - сказал Марчуков.

Во время службы ветеран прошел путь до звания ефрейтора. В январе 2023 года Константин во время штурма позиций противника в селе Новобахмутовка подорвался на мине. Спасти конечности не удалось, и врачи приняли решение ампутировать левую нижнюю часть ноги на уровне нижней трети бедра.

Ветеран боевых действий из ДНР стал участником чемпионата «Абилимпикс». Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Марчуков также говорит, что фонд «Защитники Отечества» является настоящей опорой для ветеранов.

- Сотрудники всегда готовы протянуть руку помощи, независимо от того, в какой ситуации мы оказались. Я бесконечно благодарен филиалу фонду за их неоценимую работу. Они делают нашу жизнь лучше и дают нам надежду на будущее, - добавил мужчина.

Социальный координатор фонда порекомендовала ветерану боевых действий принять участие в чемпионате «Абилимпикс», на что он с удовольствием согласился. Константин демонстрирует свое профессиональное мастерство в компетенции «Поварское дело».

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