«Держали оборону Донецка, затем были Пески и Красногоровка»: Как ветеран СВО из ДНР Павел Мартыщенко прошел самые горячие точки Донбасса

Сегодня Павел представляет свой регион на всероссийском уровне. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

Ветеран СВО из ДНР Павел Мартыщенко участвует в чемпионате «Абилимпикс», что проходит в эти дни в Казани. Как уроженец села Октябрьское прошел путь от простого фермера до бойца и участника чемпионата по профмастерству, рассказали в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

Ветеран СВО из ДНР Павел Мартыщенко участвует в чемпионате «Абилимпикс», что проходит в эти дни в Казани. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

Парень родом из простой семьи. До начала конфликта в Донбассе Павел работал водителем-автослесарем, а позже основал собственное фермерское дело по обработке земельных участков, продолжив дело отца. Любовь к земледелию и сельхозтехнике ему привили еще с детства.

Весной 2014 года Павел активно участвовал в организации референдума о независимости ДНР. А с февраля 2022 года после начала специальной военной операции встал на защиту Отечества в рядах мобилизованных бойцов. Боевой путь ветерана пролегал через самые горячие точки Донбасса.

- Мы держали оборону на подступах к Донецку, затем были Пески, Первомайское и Красногоровка, - вспоминает он.

Помимо боевых задач, бойцы помогали мирному населению, которое отказалось эвакуироваться: восстанавливали электроснабжение, делились продовольствием и водой.

- Спасали даже животных: козу, котят, собак, - говорит Павел.

В мае 2023 года во время выполнения боевой задачи он был тяжело ранен: осколок попал в голову, повредив глаз.

- Все было как в тумане: то приходил в сознание, то терял его. Товарищи вытащили меня и доставили к месту, где мне оказали первую медицинскую помощь, - рассказывает ветеран.

После этого начался длительный этап реабилитации - лечение в госпитале, консультации специалистов. К сожалению, спасти глаз не удалось; в руке и ноге остались мелкие осколки, которые невозможно извлечь.

Все это время дома Павла терпеливо ждала его семья - мать, беременная жена и две дочки.

- Приходилось, как говорится, лукавить, говорить, что я на полигоне, на учениях, что нет связи, постоянно что-то придумывая, чтобы дома никто не волновался, - отметил он.

Главной опорой для Павла является его семья. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

Помощь в социальной адаптации Павел получил в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Социальный координатор Светлана помогла ему оформить удостоверение ветерана боевых действий, подготовить документы для получения доплаты по ранению, а также рассказала о чемпионате «Абилимпикс» и порекомендовала принять в нем участие. Павел последовал совету - и сегодня представляет свой регион на всероссийском уровне.

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