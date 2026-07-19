Взрывотехники УФСБ успешно обезвредили подавленные беспилотники. Фото: скриншот видео / max.ru/PushilinDenis

117 террористических атак беспилотников вооруженных формирований Украины за неделю предотвратили система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы (МОГи). Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

КОМБИНИРОВАННЫЕ НАЛЕТЫ

Боевики ВФУ продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных жителей и инфраструктуру региона. Так, в Донецке вблизи газораспределительной станции российские бойцы подавили ударный беспилотник «Батяр», который нес на борту 20-килограммовый осколочно-фугасный заряд.

Под Амвросиевкой МОГи сбили дрон «Darts» с 2-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой. В Макеевке около электроподстанции уничтожен еще один ударный беспилотник ВФУ – «Баба-Яга».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОГОВ

По данным Главы ДНР, взрывотехники успешно обезвредили подавленные вражеские дроны, уничтожив боевые заряды без ущерба для мирных жителей и инфраструктуры.

Система «Купол Донбасса» – единый бесшовный контур взаимодействия всех МОГов Республики. Она получает техническую информацию о точках запуска беспилотников ВФУ в прифронтовой зоне. Эти данные незамедлительно передаются в Министерство обороны РФ и в антитеррористическое подразделение специального назначения Управления ФСБ России по ДНР – «Горыныч».

В ДНР за неделю предотвратили 117 атак дронов ВСУ

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