Кирилл Макаров (справа) и Константин Масников открыли межрегиональную конференцию Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

18 июля впервые в Донецке Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики организовало важную Межрегиональную научно-практическую конференцию. Ее название – «Удовлетворенность медицинской помощью как основной интегративный показатель современного здравоохранения».

«СПАСИБО ОТ ЖИТЕЛЕЙ»

– В конференции принимают участие в рамках содружества «Донбасс» представители четырех регионов: Ростовской и Воронежской областей и Донецкой и Луганской Народных республик. К нам сегодня еще присоединился Белгород. Всем субъектам говорю спасибо от жителей ДНР. Уверен, что так или иначе каждый из вас не единожды оказывал помощь нашим землякам. За что вам низкий поклон и огромная благодарность, – сказал заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.

Затем прошла торжественная церемония награждения специалистов за вклад в развитие здравоохранения. Благодарности вместе с вице-премьером вручал министр здравоохранения ДНР Константин Масников. Среди награжденных – главный врач Донецкого республиканского перинатального центра имени Чайки Анна Железная, главный врач Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Андрей Боряк, председатель регионального отделения Российской ассоциации медицинских сестер по ДНР Татьяна Ежикова.

Министр здравоохранения ДНР Константин Масников Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

«ВЫ – НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ»

Содружество «Донбасс» было создано в ноябре 2023 года, по итогам подписания четырехстороннего соглашения Ростовской и Воронежской областями, ЛНР и ДНР. В документе обозначено, что главная цель – подготовка и осуществление совместных планов и проектов для развития территорий всех четырех субъектов. Регионы взаимодействуют во всех сферах жизнедеятельности, включая здравоохранение.

– Регионы содружества «Донбасс» являются фактически прифронтовыми, что во многом их и объединяет сегодня. Тот опыт, который получают наши коллеги в Донбассе, неоценимый. Вы не просто медицинские работники – настоящие герои. Выполняете четко, правильно свой долг на передовой сохранения жизни и здоровья наших жителей, – отметил Константин Масников.

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Минздрав ДНР за полгода провел соцопрос для определения уровня удовлетворенности медицинской помощью жителей региона. По всей Республике соответствующее анкетирование прошли почти 14 тысяч человек. Причем это как пациенты, так и представители медицинского сообщества.

Удовлетворенность медицинской помощью – острый вопрос для ДНР. Во многом это обусловлено жестким дефицитом медицинских кадров.

– С этой нехваткой и будем бороться. Принимаются все необходимые меры как на федеральном, так и региональном уровнях. Вопрос на контроле у Министерства здравоохранения России и Главы ДНР Дениса Пушилина, – сообщил Константин Масников.

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ПОДДЕРЖКА

В регионе продолжают действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленные на привлечение квалифицированных кадров в село и небольшие города. Этот проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федеральной программы «Медицинские кадры». В этом году воспользоваться программой смогут 45 специалистов: 35 врачей и 10 сотрудников среднего медперсонала. В ДНР размеры единовременных компенсационных выплат медицинским работникам существенно возросли: для врачей – с 1 миллиона до 2 миллионов рублей. Для фельдшеров – с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Такие меры призваны повысить привлекательность работы в небольших населенных пунктах и закрыть кадровый дефицит в первичном звене здравоохранения.

– На региональном уровне для удержания медицинских кадров реализуется программа предоставления служебного жилья, – говорит Масников. – На сегодня обследуем около 1600 бесхозных квартир для принятия их в собственность Министерства здравоохранения. А потом передадим их непосредственно медицинским организациям для предоставления служебного жилья специалистам и среднему медперсоналу.

Руководитель Минздрава ДНР также сообщил, что сейчас в разработке законопроект по предоставлению земельных участков медработникам в населенных пунктах с небольшим числом жителей.

– Тем медикам, которым выделят земельный участок, по программе «Земский доктор», будут выплачены как положенные денежные средства, так и предоставлена возможность взять льготную ипотеку под строительство жилого дома, – сказал Константин Масников.

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Конференция «Удовлетворенность медицинской помощью» в Донецке – первая в рамках содружества «Донбасс». Министр здравоохранения ДНР выразил надежду, что такие мероприятия на площадках объединения станут доброй традицией.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мечтает продолжить спасать жизни людей: Хирург из Горловки, потерявший ногу и руку при атаке БПЛА ВСУ, стал лауреатом премии Народного фронта

Хирург из Горловки Александр Загреба в интервью «КП Донецк» рассказал о спасении людей и трагедии, которая его не сломила (подробнее)