Мечтает продолжить спасать жизни людей: Хирург из Горловки, потерявший ногу и руку при атаке БПЛА ВСУ, стал лауреатом премии Народного фронта

Хирург из Горловки Александр Загреба стал лауреатом премии Общероссийского Народного фронта, которую получил на форуме «Все для Победы!» в Москве. Александр победил в номинации «Обыкновенные герои».
На торжественном мероприятии наградили волонтеров, военных корреспондентов, ветеранов спецоперации, представителей бизнеса, инженеров, медиков, общественных деятелей и артистов. Все они на протяжении четырех лет оказывают поддержку бойцам СВО, а также жителям исторических и приграничных регионов. Нашим врачам награды вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
В интервью «КП Донецк» Загреба сказал, что героем себя никогда не считал.
– Я делал свою работу – всегда старался помочь больным и раненым любыми средствами и способами. И в кратчайшие сроки, чтобы было как можно больше шансов спасти человека, – отметил он.
Александр Загреба родился в Горловке и всю жизнь в ней живет. После окончания Донецкого медицинского университета с 2006 года работал врачом-хирургом в горбольнице №2. Это единственное в городе медицинское учреждение с хирургическим профилем.
Двенадцать лет Горловка находится практически на линии боевого столкновения. Александр спас тысячи человеческих жизней. Оперировал в основном пациентов с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Порой сутками, не отходя от операционного стола.
– Бывало, только приеду с работы домой, поем и звонок с просьбой помочь дежурным хирургам. Настолько большим был поток раненых. Порой приходилось находиться в стационаре и по трое, и по четверо суток, – говорит Александр Загреба.
Без преувеличения, Александр совершал подвиг, оперируя раненых под постоянными обстрелами ВСУ. Он вместе с коллегами был за операционным столом и когда прямо в больницу прилетели ракеты Хаймарс…
С 2023 года Александр Загреба был заведующим первым хирургическим отделением второй больницы.
– Работа никогда не прекращалась, – вспоминает он. – Снаряд мог попасть в квартиру, в машину, куда угодно. Пострадавших привозили в любое время суток. В их глазах читается страх, и все задают один вопрос: «Я буду жить?».
Жителям Горловки и сейчас тяжело.
– Порой сидели без света и тепла. Не было воды и газа. Бывало, грел молоко для дочери Киры на обычной свечке, – рассказывает Загреба.
11 октября 2025 года случилась трагедия. Александр пострадал от атаки украинского дрона. Это была суббота. Он поехал на работу осмотреть больных, которых нельзя надолго оставлять одних. В тот день он даже операцию успел сделать, прооперировал одну из пациенток, которой требовалась неотлагательная помощь.
– После часа дня проехал по городу, сделал кое-какие покупки и увидел автобус идет, – говорит Александр Загреба. – Думаю, подъеду на нем. Мне не далеко, всего три остановки. В первый раз за два года сел в автобус, собирался уже выходить и вдруг звон в ушах, запах гари… Оказался на полу. Пытаюсь встать – не могу. И тут понимаю, что у меня оторваны правая рука и правая нога. Наверное, какой-то украинец, который это запустил, очень радовался, потому что это был обычный автобус. Было видно, что это гражданский автобус.
После того, как ему в Москве установят протезы – руку, ногу, и он восстановится, Александр сможет вернуться к профессии. Продолжать спасать жизни людей - это его мечта.
Мужчина надеется вернуться на работу хирургом. Уже сейчас он левша, научился все делать левой рукой. Александр полон решимости продолжать помогать людям, а также передавать свой практический опыт молодому поколению специалистов. Еще одна мечта Александра – чтобы выздоровела его дочь, которая борется с онкозаболеванием.
– Я прохожу реабилитацию, а Кира проходит лечение в национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димитрия Рогачева. Вместе с ней всегда мама, – говорит он.
Среди лауреатов премии Общероссийского Народного фронта – еще один врач из ДНР. Главный врач Амвросиевского реабилитационного центра Эдуард Белецкий. Он ежедневно трудится над тем, чтобы защитники Родины могли вернуться к полноценной жизни. Реабилитация бойцов – одна из важнейших задач, и врачи, психологи и весь медперсонал Амвросиевского реабилитационного центра прикладывают максимум усилий для того, чтобы помочь ребятам восстановить здоровье и адаптироваться к новым условиям.
КОММЕНТАРИЙ
Денис ПУШИЛИН, Глава ДНР:
– Донбасская земля всегда славилась своими врачами. И в самые трудные времена они остаются верны своему призванию. От всей души поздравляю Александра Загребу и Эдуарда Белецкого с заслуженными наградами. Вы – гордость Республики!
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