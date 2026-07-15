Мечтает продолжить спасать жизни людей: Хирург из Горловки, потерявший ногу и руку при атаке БПЛА ВСУ, стал лауреатом премии Народного фронта

Александр Загреба получил заслуженную награду на площадке Национального центра «Россия». Фото: max.ru/PushilinDenis

Хирург из Горловки Александр Загреба стал лауреатом премии Общероссийского Народного фронта, которую получил на форуме «Все для Победы!» в Москве. Александр победил в номинации «Обыкновенные герои».

На торжественном мероприятии наградили волонтеров, военных корреспондентов, ветеранов спецоперации, представителей бизнеса, инженеров, медиков, общественных деятелей и артистов. Все они на протяжении четырех лет оказывают поддержку бойцам СВО, а также жителям исторических и приграничных регионов. Нашим врачам награды вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

ЭТО ВРАЧ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

В интервью «КП Донецк» Загреба сказал, что героем себя никогда не считал.

– Я делал свою работу – всегда старался помочь больным и раненым любыми средствами и способами. И в кратчайшие сроки, чтобы было как можно больше шансов спасти человека, – отметил он.

Александр Загреба посвятил всю свою жизнь спасению людей. Фото: Личный архив героя публикации

Александр Загреба родился в Горловке и всю жизнь в ней живет. После окончания Донецкого медицинского университета с 2006 года работал врачом-хирургом в горбольнице №2. Это единственное в городе медицинское учреждение с хирургическим профилем.

Двенадцать лет Горловка находится практически на линии боевого столкновения. Александр спас тысячи человеческих жизней. Оперировал в основном пациентов с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Порой сутками, не отходя от операционного стола.

– Бывало, только приеду с работы домой, поем и звонок с просьбой помочь дежурным хирургам. Настолько большим был поток раненых. Порой приходилось находиться в стационаре и по трое, и по четверо суток, – говорит Александр Загреба.

ПОДВИГ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Без преувеличения, Александр совершал подвиг, оперируя раненых под постоянными обстрелами ВСУ. Он вместе с коллегами был за операционным столом и когда прямо в больницу прилетели ракеты Хаймарс…

С 2023 года Александр Загреба был заведующим первым хирургическим отделением больницы №2 Горловки. Фото: Личный архив героя публикации

С 2023 года Александр Загреба был заведующим первым хирургическим отделением второй больницы.

– Работа никогда не прекращалась, – вспоминает он. – Снаряд мог попасть в квартиру, в машину, куда угодно. Пострадавших привозили в любое время суток. В их глазах читается страх, и все задают один вопрос: «Я буду жить?».

Жителям Горловки и сейчас тяжело.

– Порой сидели без света и тепла. Не было воды и газа. Бывало, грел молоко для дочери Киры на обычной свечке, – рассказывает Загреба.

С 2023 года Александр Загреба был заведующим первым хирургическим отделением больницы №2 Горловки. Фото: Личный архив героя публикации

СТРАШНОЕ ИСПЫТАНИЕ

11 октября 2025 года случилась трагедия. Александр пострадал от атаки украинского дрона. Это была суббота. Он поехал на работу осмотреть больных, которых нельзя надолго оставлять одних. В тот день он даже операцию успел сделать, прооперировал одну из пациенток, которой требовалась неотлагательная помощь.

– После часа дня проехал по городу, сделал кое-какие покупки и увидел автобус идет, – говорит Александр Загреба. – Думаю, подъеду на нем. Мне не далеко, всего три остановки. В первый раз за два года сел в автобус, собирался уже выходить и вдруг звон в ушах, запах гари… Оказался на полу. Пытаюсь встать – не могу. И тут понимаю, что у меня оторваны правая рука и правая нога. Наверное, какой-то украинец, который это запустил, очень радовался, потому что это был обычный автобус. Было видно, что это гражданский автобус.

Александр Загреба (второй слева) с горловскими коллегами-хирургами. Фото: Личный архив героя публикации

ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА ДОЧЬ

После того, как ему в Москве установят протезы – руку, ногу, и он восстановится, Александр сможет вернуться к профессии. Продолжать спасать жизни людей - это его мечта.

Мужчина надеется вернуться на работу хирургом. Уже сейчас он левша, научился все делать левой рукой. Александр полон решимости продолжать помогать людям, а также передавать свой практический опыт молодому поколению специалистов. Еще одна мечта Александра – чтобы выздоровела его дочь, которая борется с онкозаболеванием.

– Я прохожу реабилитацию, а Кира проходит лечение в национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димитрия Рогачева. Вместе с ней всегда мама, – говорит он.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЙЦОВ

Среди лауреатов премии Общероссийского Народного фронта – еще один врач из ДНР. Главный врач Амвросиевского реабилитационного центра Эдуард Белецкий. Он ежедневно трудится над тем, чтобы защитники Родины могли вернуться к полноценной жизни. Реабилитация бойцов – одна из важнейших задач, и врачи, психологи и весь медперсонал Амвросиевского реабилитационного центра прикладывают максимум усилий для того, чтобы помочь ребятам восстановить здоровье и адаптироваться к новым условиям.

КОММЕНТАРИЙ

«Вы – гордость Республики!»

Денис ПУШИЛИН, Глава ДНР:

– Донбасская земля всегда славилась своими врачами. И в самые трудные времена они остаются верны своему призванию. От всей души поздравляю Александра Загребу и Эдуарда Белецкого с заслуженными наградами. Вы – гордость Республики!

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