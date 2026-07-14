«Вы - Гордость Республики»: Два врача из ДНР награждены премиями Народного фронта на форуме «Все для Победы!» в Москве

Президент России Владимир Путин поблагодарил активистов за их работу. Фото: max.ru/PushilinDenis

На площадке Национального центра «Россия» в Москве прошел форум «Все для Победы!», объединивший более 1200 активистов со всех уголков страны. В числе участников - волонтеры, военные корреспонденты, ветераны специальной военной операции, представители бизнеса, инженеры, медики, общественные деятели и артисты. Все они на протяжении четырех лет оказывают поддержку бойцам СВО, а также жителям исторических и приграничных регионов. Особо отличившихся из них наградили премиями Общероссийского Народного фронта.

Среди награжденных - два врача из Донецкой Народной Республики. Фото: max.ru/PushilinDenis

В работе форума принял участие Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил значимость работы Народного фронта, который в этом году празднует свое 15-летие.

- Народный фронт полностью себя оправдал. Вам низкий поклон за все, что вы делаете. Все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем. И вам удается найти те точки, на которых нужно сосредоточить внимание, чтобы оказать помощь конкретным людям, а значит, в конечном итоге - всей стране, всему Российскому государству, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент также обратил внимание на уникальность Народного фронта, аналогов которому нет ни в одной другой стране мира.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, вручая награды, в свою очередь, отметил, что многие из тех, кто стоит на сцене, имеют самые мирные профессии. Однако жизнь порой ставит человека перед сложным выбором.

- Спасибо вам за то, что своим примером вы показали: героями не рождаются и к этому специально не готовятся. Герой - это человек, который в решающий момент выбирает не личную безопасность, а помощь другим. Именно это и есть наш культурный код, тот самый ген победителей, о котором говорил Президент России. Огромное вам спасибо и низкий поклон, - сказал он.

Среди награжденных - два врача из Донецкой Народной Республики. Фото: max.ru/PushilinDenis

Среди награжденных - два врача из Донецкой Народной Республики: хирург из Горловки Александр Загреба и главный врач Амвросиевского реабилитационного центра Эдуард Белецкий.

История Александра Загребы - пример невероятной стойкости. Более 16 лет он посвятил хирургии и спас сотни жизней. В октябре 2025 года во время атаки вражеского дрона на автобус с мирными жителями врач получил тяжелейшие ранения, которые привели к ампутации руки и ноги. Но трагедия не сломила его: Александр полон решимости продолжать помогать людям и передавать свой богатый опыт молодым специалистам.

Тем временем Эдуард Белецкий ежедневно трудится над тем, чтобы защитники Родины могли вернуться к полноценной жизни. Реабилитация бойцов - одна из важнейших задач, и врачи, психологи и весь медицинский персонал Амвросиевского реабилитационного центра прикладывают на местах максимум усилий для того, чтобы помочь ребятам восстановить здоровье и адаптироваться к новым условиям.

С заслуженными наградами своих земляков тепло поздравил Глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что Донбасс всегда славился своими врачами, которые даже в самые тяжелые времена остаются верны своему профессиональному долгу.

- От всей души поздравляю Александра Загребу и Эдуарда Белецкого с заслуженными наградами. Вы - гордость Республики! - заявил Денис Пушилин.

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