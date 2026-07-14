Ярмарки вакансий, бизнес-поддержка и чемпионаты по профмастерству: Как найти работу ветеранам СВО

Участие в чемпионате «Абилимпикс» помогает ветеранам поверить в себя. Фото: Фонд «Защитники Отечества» в ДНР

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ

С момента открытия филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР прошло больше 250 ярмарок вакансий, благодаря которым 197 ветеранов спецоперации нашли работу по душе. У соискателей каждый раз есть возможность лично пообщаться с представителями работодателей – обсудить график, условия труда, перспективы профессионального и карьерного роста. На ярмарках вакансий находятся социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества»: они консультируют ветеранов, помогают разобраться в деталях.

У работодателей повышенный спрос на высококвалифицированных работников. Чтобы соответствовать этим требованиям, у ветеранов есть возможность повысить уровень своего образования или пройти профессиональную переподготовку. Так, 127 человек уже прошли обучение и переобучение, в том числе в ведущих образовательных учреждениях страны.

Шесть защитников Родины из ДНР присоединились к образовательной программе фонда – «Угольные города России». Она направлена на подготовку управленческих команд российских городов, экономика которых связана с угледобычей.

Ярмарки вакансий для ветеранов СВО проходят регулярно. Фото: Фонд «Защитники Отечества» в ДНР

– Ветераны СВО обладают уникальным опытом, дисциплиной, ответственностью и готовностью приносить пользу стране. Поэтому наша задача – создать условия, при которых их профессиональный потенциал будет востребован, а переход к гражданской деятельности станет достойным продолжением служения Родине, – сказала заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

СВОЙ БИЗНЕС

Фонд «Защитники Отечества» поддерживает предпринимательские инициативы ветеранов СВО и их семей. С 1 января по решению Президента России Владимира Путина они получили возможность открывать собственное дело с помощью механизма социального контракта. В ДНР выдано 38 рекомендаций на его получение и 19 ветеранов уже открыли собственное дело.

Один из них – Николай Волощук из Ждановки. Благодаря социальному контракту он смог приобрести лазерный станок для производства подарочных и сувенирных изделий, а также декора для дома, что позволит ему не только обеспечить семье стабильный доход, но и реализовать свой творческий потенциал.

Ярмарки вакансий для ветеранов СВО проходят регулярно. Фото: Фонд «Защитники Отечества» в ДНР

– Это пример того, как инвестиции в профессиональное становление ветеранов способствуют их успешной интеграции в мирную жизнь и укреплению экономики страны. По инициативе, поддержанной Владимиром Путиным, был существенно расширен механизм социального контракта. Теперь ветераны СВО могут его заключать независимо от среднедушевого дохода семьи, – отметили в фонде «Защитники Отечества» в ДНР.

НОВАЯ ВЫСОТА

Участие в чемпионате «Абилимпикс» помогает ветеранам поверить в себя. Фото: Фонд «Защитники Отечества» в ДНР

Ветераны с инвалидностью нередко возвращаются к работе на производственные предприятия. С прошлого года фонд «Защитники Отечества» привлекает их к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В перечне компетенций, где ветераны могут показать свои умения, такие специальности, как «слесарное дело», «сварочные технологии», «электромонтаж» и другие. Участие в чемпионате помогает им находить работу по душе.

– «Абилимпикс» дает ветеранам уникальную возможность получить новые профессиональные навыки, освоить востребованные специальности, проявить способности. Сила духа, настойчивость, умение преодолевать трудности – вот залог их побед, – сказала Анна Цивилева.

Участие в чемпионате «Абилимпикс» помогает ветеранам поверить в себя. Фото: Фонд «Защитники Отечества» в ДНР

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы - Гордость Республики»: Два врача из ДНР награждены премиями Народного фронта на форуме «Все для Победы!» в Москве

Заслуженные награды вручили хирургу из Горловки Александру Загребе и главврачу Амвросиевского реабилитационного центра Эдуарду Белецкому (подробнее)