ВС РФ освободили Белицкое под Добропольем в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт на Добропольском направлении. Бойцы группировки войск «Центр» выбили противника из Доброполья.

- Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили город Белицкое Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что за сутки на данном направлении ВС РФ нанесли удары по восьми бригадам вооруженных формирований Украины в районах Сергеевки, Грузского, Новотроицкого, Светлого, Новогригоровки, Новониколаевки, Рубежного в Донецкой Народной Республике и Ивановки в Днепропетровской области.

В зоне ответственности российской группировки противник потерял до 350 человек личного состава, две бронемашины, 13 автомобилей, две артсистемы, две станции радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Тем временем бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли удары по четырем бригадам ВСУ у Славянска, Беленького, Николайполья, Кондратовки, Ореховатки, Краматорска и Николаевки в Донецкой Народной Республике

На данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили свыше 195 военнослужащих, четыре бронемашины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Ранее сообщалось, что артиллеристы «Южной» группировки войск и расчеты БПЛА системно уничтожают укрытия в частных домах Алексеево-Дружковки, где мелкие группы ВСУ, сбежавшие из Константиновки, прячутся от российских ударов.

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