Артиллерия ВС РФ уничтожила три укрытия ВСУ в Алексеево-Дружковке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Артиллеристы «Южной» группировки войск и расчеты БПЛА системно уничтожают укрытия в частных домах Алексеево-Дружковки, где мелкие группы ВСУ, сбежавшие из Константиновки, прячутся от российских ударов.

Как сообщили в Минобороны России, подразделения не дают противнику передышки и организовать оборону. Операторы дронов круглосуточно следят за обстановкой в Дружковской городской общине. По трем укрытиям с военными ВСУ отработали ударные дроны и артиллерия ВС РФ. В результате ударов было уничтожено до десяти украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что за сутки «Южная» группировка войск улучшила тактическое положение, а также нанесла удары по пяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Славянска, Малотарановки, Краматорска, Николаевки и Дружковки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю.

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