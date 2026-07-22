Группировка войск «Центр» уничтожила станцию РЭБ ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю. ВС РФ за сутки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ у Веровки, Рубежного, Светлого и Доброполья в Донецкой Народной Республике.

- Потери украинских вооруженных формирований составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки «Южная» группировка войск улучшила тактическое положение, а также нанесла удары по пяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Славянска, Малотарановки, Краматорска, Николаевки и Дружковки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение. ВС РФ нанесли удары по восьми бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Противник потерял орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

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