«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки «Южная» группировка войск улучшила тактическое положение, а также нанесла удары по пяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Славянска, Малотарановки, Краматорска, Николаевки и Дружковки в Донецкой Народной Республике.

- За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и четыре артиллерийских орудия, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли огневое поражение пяти бригадам противника в районах Славянска, Николайполья, Беленького, Стародубовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки в ДНР. Тогда противник потерял более 195 военнослужащих.

Кроме того, за сутки группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение. ВС РФ нанесли удары по восьми бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Противник потерял орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

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