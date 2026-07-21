«Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли огневое поражение пяти бригадам противника в районах Славянска, Николайполья, Беленького, Стародубовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике.

- За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей и три артиллерийских орудия, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла удары по вооруженным формированиям Украины в районе Лозового в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вооруженные формирования Украины укрепляют позиции в Славянске. По его словам, противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период.

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