ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Лозового в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла удары по вооруженным формированиям Украины в районе Лозового в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, группировка войск «Запад» за сутки уничтожила до 210 военнослужащих ВСУ, восемь бронемашин, 15 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что данная группировка находится в ДНР и Харьковской области.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Российские силы нанесли удары по шести бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.

Кроме того, «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, а также нанесла огневое поражение пяти бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, девять бронемашин, 27 автомобилей и американскую гаубицу М777.

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