«Южная» группировка войск уничтожила американскую гаубицу ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение пяти бригадам ВСУ в районах Николайполья, Кондратовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике.

- За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российские войска расширяют зону контроля у Веролюбовки и вытесняют разрозненные отряды ВСУ из Стенок под Константиновкой. На Дружковском направлении идет активная фаза боевых действий.

Кроме того, артиллеристы «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке - пригороде Константиновки. Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой Народной Республике, отодвигая украинских боевиков как можно дальше.

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