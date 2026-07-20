В ДНР группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Российские силы нанесли удары по шести бригадам вооруженных формирований Украины в районах Новотроицкого, Артема, Грузского, Белозерского, Доброполья в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение пяти бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и американскую гаубицу М777.

Кроме того, артиллеристы «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке - пригороде Константиновки. Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой Народной Республике, отодвигая украинских боевиков как можно дальше.

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