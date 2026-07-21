В ДНР группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение. ВС РФ нанесли удары по восьми бригадам вооруженных формирований Украины в районах Ивановки, Димитровки в Днепропетровской области, Сергеевки, Анновки, Светлого, Белицкого и Доброполья в Донецкой Народной Республике.

- Потери украинских вооруженных формирований составили до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли огневое поражение пяти бригадам противника в Донецкой Народной Республике. Противник потерял более 195 военнослужащих, две бронемашины, 30 автомобилей и три артсистемы.

Кроме того, группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла удары по вооруженным формированиям Украины в районе Лозового в Донецкой Народной Республике.

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