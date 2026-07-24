Группировка войск «Центр» за неделю освободила два населенных пункта в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Группировка войск «Центр» за неделю освободила два населенных пункта в Донецкой Народной Республике.

- Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ленина (Мирное) и город Белицкое Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что за неделю ВС РФ нанесли удары по 15 бригадам вооруженных формирований Украины в ДНР и Днепропетровской области. На данном направлении ВС РФ за неделю уничтожили более 2415 военнослужащих, 19 бронемашин, 49 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что с 18 по 24 июля 2026 года бойцы «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны вооруженных формирований Украины. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по 11 бригадам противника в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли более 1175 военнослужащих.

Кроме того, Минобороны РФ показало кадры, как спецназ БПЛА помог освободить Белицкое в ДНР.

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