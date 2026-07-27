БПЛА ВС РФ уничтожили два американских автомобиля «Хамви» ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Операторы дронов «Южной» группировки продолжают нарушать снабжение украинских подразделений, уничтожая автотранспорт в тыловых районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Ореховатке Краматорского района воздушная разведка засекла американский «Хамви», который перевозил живую силу и грузы для ВСУ. Ударные дроны 123-й бригады вывели машину из строя без возможности восстановления.

Еще один «Хамви» уничтожили операторы 7-й бригады в Славянске.

Расчеты разведывательных и ударных БПЛА ежедневно выявляют и поражают транспорт врага, нарушая логистику и снижая боеспособность ВСУ.

Ранее сообщалось, что операторы дронов 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают нарушать планы противника на Краснолиманском направлении. Ударные беспилотники работают по военной технике, укрытиям и живой силе ВСУ.

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