БПЛА ВС РФ срывают ротацию ВСУ у Красного Лимана в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Операторы дронов 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают нарушать планы противника на Краснолиманском направлении. Ударные беспилотники работают по военной технике, укрытиям и живой силе ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кадры объективного контроля зафиксировали прямые попадания FPV-дронов и уничтожение боевиков, пытавшихся пробраться на свои позиции в районе Красного Лимана. Разведка велась в реальном времени.

Дроны-камикадзе и другие БПЛА бьют по броне, автомобилям, робототехнике и пехоте. Это срывает контратаки, ротации и подвоз боеприпасов.

Ранее сообщалось, что на Краматорском направлении российские ударные дроны продолжают разрушать пункты управления беспилотниками противника, которые мешают продвижению штурмовых подразделений.

Кроме того, за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли удары по девяти бригадам вооруженных формирований Украины в ДНР.

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