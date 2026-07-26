«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли удары по девяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах населенных пунктов Дружковка, Красный Молочар, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Василевская Пустошь в Донецкой Народной Республике.

- За сутки противник потерял более 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию RADA израильского производства, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что расчеты дронов ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР. В Николаевке разведчики засекли замаскированный пункт в лесополосе. С коптера сбросили боеприпас. После чего начался пожар, потом детонация внутри укрытия. В Кондратовке укрытие с расчетом БПЛА атаковали дронами с осколочно-фугасной боевой частью.

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