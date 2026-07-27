ВС РФ расширяют зону контроля на правом берегу Северского Донца в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в прямом эфире федерального канала «Россия 24» рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе.

По его словам, российские подразделения планомерно взламывают глубоко эшелонированную оборону украинских формирований и постепенно наращивают темпы своего продвижения. Важным успехом прошедшей недели стало освобождение нескольких населенных пунктов на Красноармейско-Добровольском участке, среди которых село Ленино, город Белицкое и поселок Шевченко.

Этот тактический успех имеет важное значение, так как открывает российским силам прямой путь для дальнейшего наступления на крупный узел обороны противника - город Доброполье. Ожесточенные бои за Белицкое, которое украинские войска превратили в мощный укрепрайон и долгое время удерживали как опорный пункт, велись на протяжении многих месяцев. Освобождение этого города позволило российским подразделениям существенно расширить зону контроля на данном направлении и нарушить ключевые пути снабжения группировки противника.

Пушилин добавил, что продолжается зачистка ранее освобожденной Константиновки. Российские бойцы методично проверяют подвалы, жилой сектор и любые укрытия, где еще могут оставаться разрозненные группы врага. Одновременно с этим военнослужащие продолжают выводить из городских кварталов и близлежащих сел мирных жителей, которых оперативно доставляют в подготовленные пункты временного размещения. Сейчас одной из приоритетных задач на этом направлении является полная ликвидация так называемых карманов с украинскими боевиками к востоку от Константиновки, что позволит в дальнейшем развивать наступление на Дружковско-Краматорском направлении сразу с нескольких сторон.

Успешные наступательные действия фиксируются и на Славянско-Краснолиманском участке. Российские подразделения продолжают теснить противника вдоль поймы реки Северский Донец и расширяют зону контроля на ее правом берегу. В районах населенных пунктов Тупиченко и села Ореховатка ВС РФ умело используют особенности местного ландшафта, включая густые лесополосы и перепады высот, для проведения успешных фланговых маневров и вытеснения противника с господствующих позиций.

В самом Красном Лимане продолжается зачистка городских кварталов. Кроме того, на северном направлении ведутся активные бои с целью выхода к реке Оскол, где главной задачей является перекрытие логистических артерий врага и создание надежного плацдарма для дальнейшего продвижения вдоль водной преграды.

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