Освобождение Торского имеет важное тактическое значение в освобождении ДНР (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ходе успешных и активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации взяли под полный контроль населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике. Соответствующее сообщение опубликовали в Министерстве обороны России 27 июля 2026 года.

- Освобождение населенного пункта Торское имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» и освобождения территории ДНР, - сообщили в ведомстве.

Освобождение Торского имеет важное тактическое значение в освобождении ДНР Видео: Минобороны России

Штурмовые отряды группировки заняли подготовленный район обороны противника, после чего провели тщательную зачистку укреплений от личного состава украинских формирований. Успех операции во многом был обеспечен эффективной координацией сил и применением современных технологий ведения боя.

В ходе предварительной воздушной разведки ВС РФ своевременно обнаружили скрытые позиции и места сосредоточения живой силы противника. Все выявленные цели были оперативно уничтожены точными ударами артиллерии и действиями подразделений беспилотных систем. В результате боя украинские вооруженные силы понесли существенные потери в технике и живой силе, потеряв контроль над этим важным оборонительным рубежом.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике.

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