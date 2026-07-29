ВС РФ освободили Светлое в районе Доброполья в ДНР (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили Светлое в районе Доброполья в Донецкой Народной Республике. Поселок Светлое находится в 4,5 километрах от южных окраин Доброполья.

- Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

ВС РФ освободили Светлое в районе Доброполья в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Там добавили, что за сутки ВС РФ нанесли удары по 13 бригадам ВСУ у Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодяного, Белозерского, Рубежного, Доброполья в Донецкой Народной Республике и Новоподгородного в Днепропетровской области.

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, шесть автомобилей и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» рассказали новые подробности освобождения Белицкого в ДНР.

Кроме того, 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации освободили Красный Кут в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике. За сутки ВС РФ нанесли удары по четырем бригадам вооруженных формирований Украины в районах Грузского, Сергеевки, Новоандреевки, Светлого, Доброполья, Рубежного в Донецкой Народной Республике и Ивановки в Днепропетровской области.

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