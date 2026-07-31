ВС РФ освободили поселок Стенки в районе Константиновки в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. За сутки бойцы «Южной» группировки войск выбили противника из поселка Стенки в районе Константиновки.

- Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

ВС РФ освободили поселок Стенки в районе Константиновки в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Там добавили, что российские войска за неделю нанесли удары по 15 бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике. На данном направлении противник потерял свыше 1290 человек личного состава, 26 бронемашин 176 автомобилей и 11 артиллерийских систем.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт у Доброполья в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки войск «Центр» выбили противника из поселка Красноярское.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации освободили Светлое в Донецкой Народной Республике. Поселок находится в 4,5 километрах от южных окраин Доброполья.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ освободили поселок Красноярское в ДНР

Группировка войск «Центр» освободила еще один населенный пункт у Доброполья в ДНР (подробнее)