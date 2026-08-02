Беженец из Константиновки рассказал о зверствах ВСУ

Российские бойцы зачистили город от разрозненных групп противника (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Беженец из Константиновки Данил Бабиков рассказал, что украинские военные, отступая из ранее занятого ими города, взорвали подвал с мирными жителями. Об этом сообщает РИА Новости.

- В Константиновке возле кинотеатра «Спутник» в подвале еще жили мирные люди. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали этот подвал и взорвали, - говорит Данил Бабиков.

Напомним, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля. Верховный главнокомандующий назвал эту победу ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Взятие Константиновки под контроль открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

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