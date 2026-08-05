ВС РФ уничтожили подземный командный пункт ВСУ на Добропольском направлении. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России группировки войск «Центр» уничтожили подземный командный пункт ВСУ на Добропольском направлении с помощью новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что заглубленный командный пункт противника был выявлен разведчиками ВС РФ. Точный координаты передали артиллерийскому подразделению.

- После этого артиллеристы выполнили залп двумя управляемыми реактивными снарядами калибра 300 мм с дистанции около 100 километров, - добавили в военном ведомстве России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Николаевка, Никаноровка, Славянск, Краматорск, Веролюбовка, Куртовка и Николайполье в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что российские бойцы вывели еще одну группу мирных жителей из Константиновки.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Войска ВС России улучшили положение и заняли выгодные рубежи в ДНР

Российские войска нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Николаевка, Никаноровка, Славянск, Краматорск, Веролюбовка, Куртовка и Николайполье Донецкой Народной Республики (подробнее)