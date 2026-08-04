ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Славянска, Краматорска и Николаевки (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Николаевка, Никаноровка, Славянск, Краматорск, Веролюбовка, Куртовка и Николайполье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что военнослужащие ВС РФ улучшили тактическое положение.

- За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия, - рассказали в военном ведомстве РФ.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вооруженные формирования Украины превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепрайон.

Кроме того, сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России продолжают эвакуацию мирных жителей из освобожденной Константиновки в Донецкой Народной Республике. Бойцы 89-го танкового полка совместно с 1442-м гвардейским мотострелковым полком 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса вывели из города еще несколько человек.

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