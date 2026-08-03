ВС РФ зачищают Красный Лиман и вышли к окраинам Алексеево-Дружковки в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в прямом эфире федерального канала «Россия 24» рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе.

По его словам, на Красноармейско-Добропольском направлении российские войска за прошлую неделю освободили сразу четыре населенных пункта: Торское, Светлое, Красный Кут и Красноярское. Взятие этих территорий под контроль создает необходимые предпосылки для дальнейшего продвижения к южным окраинам города Доброполье, который является крупным укрепрайоном и важным логистическим центром украинских формирований.

Успешное наступление продолжается и на Дружковско-Краматорском направлении, где подразделения Вооруженных сил Российской Федерации освободили населенный пункт Стенки и вышли к окраинам Алексеево-Дружковки.

- Минобороны уже публиковало кадры боевой работы в районе стелы «Дружковка. Как раз это трасса, ведущая из Константиновки, - рассказал Глава ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что продвижение к Дружковке имеет ключевое значение для разрушения всей эшелонированной линии обороны противника на подступах к Краматорску.

На Славянско-Краснолиманском участке идут ожесточенные бои на подступах к Николаевке, где расположен объект критической инфраструктуры - Славянская ТЭС, превращенная противником в мощный укрепрайон и базу для размещения вооружения. В самом Красном Лимане российские подразделения продолжают планомерную зачистку городских кварталов. Как отмечают сами военнослужащие с передовой, украинские силы на этом участке уже не оказывают организованного сопротивления и пытаются укрываться в подвалах.

Ранее житель Красноармейска Александр Майский рассказал, как в 2025 году зимой покинул город на велосипеде. Мужчине удалось беспрепятственно проехать около шести километров до российских военнослужащих.

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