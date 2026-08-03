Вскрывали оборону ВСУ в два этапа: В Минобороны России рассказали подробности освобождения Светлого в ДНР

В Минобороны России рассказали подробности освобождения Светлого в ДНР. Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны России рассказали подробности освобождения населенного пункта Светлое в Донецкой Народной Республике, из которого выбили украинских боевиков 29 июля 2026 года.

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации освобождали населенный пункт в два этапа.

- На первом – подразделениями разведки и БПЛА вскрыта система обороны противника: выявлены командные пункты, пусковые установки беспилотных летательных аппаратов, станции радиоэлектронной борьбы и опорные пункты. На втором этапе артиллерийскими подразделениями 14-й отдельной артиллерийской бригады нанесены массированные удары по выявленным целям с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии большой мощности, - рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что в ходе штурмовых действий российские войска активно применяли ударные беспилотники, которыми поражалась живая сила и техника боевиков ВСУ.

- В результате слаженных и решительных действий российских военнослужащих противник понес значительные потери в живой силе и вооружении. Подразделения ВСУ, утратившие управление и огневую поддержку, были вынуждены покинуть занимаемые рубежи и дезорганизованно отойти на западные окраины населенного пункта, - рассказали в Минобороны России.

Освобождение Светлого позволяет военнослужащим ВС РФ развернуть плацдарм с целью последующего освобождения города Доброполье.

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