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НовостиПолитика3 августа 2026 9:00

Пушилин сообщил, что украинские боевики превратили в укрепрайон ТЭС в Славянске

Глава ДНР заявил, что ожесточенные бои идут на окраинах Николаевки, где находится Славянская ТЭС
Данил АРМЕЕВ
Пушилин сообщил, что украинские боевики превратили в укрепрайон ТЭС в Славянске. Фото: ТГ/Пушилин

Пушилин сообщил, что украинские боевики превратили в укрепрайон ТЭС в Славянске. Фото: ТГ/Пушилин

Вооруженные формирования Украины превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепрайон. Об этом в интервью «Вестям» сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Славянско-Краснолиманское направление - здесь идут ожесточенные бои и на окраинах уже самой Николаевки, а это населенный пункт, где находится Славянская ТЭС. Противник превратил ее в мощный укрепрайон и место базирования вооружения, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации подступают к восточным окраинам Доброполья в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт является крупным узлом обороны украинских боевиков.

Кроме того, сообщалось, что операторы FPV-дронов группировки войск «Центр» ВС России уничтожили в Краматорске автозаправку, где заправляли технику вооруженных формирований Украины. Бойцы 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжают наносить точные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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