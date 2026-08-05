Войска ВС России улучшили положение и заняли выгодные рубежи в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки войск «Центр» в свою очередь заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Никаноровка, Славянск, Краматорск, Веролюбовка, Куртовка и Николайполье Донецкой Народной Республики, - рассказали в военном ведомстве России.

За сутки на этом направлении, которое находится в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВС РФ, боевики ВСУ потеряли до 215 человек личного состава.

Также в Минобороны РФ рассказали, что бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Красноподолье, Белозерское, Грузское, Дружковка, Водянское, Новогригоровка, Анновка, Доброполье Донецкой народной республики.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под массированным ударом дронов: Российские бойцы вывели еще одну группу мирных жителей из Константиновки

Эвакуированным жителям Константиновки оказали медицинскую помощь, а также накормили горячей пищей и напоили чаем (подробнее)