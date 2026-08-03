Боевики ВСУ прекратили организованное сопротивление в Красном Лимане ДНР

ВС РФ продолжают зачистку Красного Лимана от боевиков ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Вестям» сообщил, что вооруженные формирования Украины прекратили оказывать организованное сопротивление в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. В населенном пункте российские войска продолжают проводить зачистку.

- Наши бойцы, которые работают на этом направлении, рассказывают, что противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, а наши штурмовики уверенно продвигаются шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая город, - рассказал Пушилин.

Красный Лиман находится на севере Донецкой Народной Республики.

Ранее Пушилин сообщил, что вооруженные формирования Украины превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепрайон.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации подступают к восточным окраинам Доброполья в Донецкой Народной Республике.

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