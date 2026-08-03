Пушилин заявил, что российские войска подступают к восточным окраинам Доброполья. Фото: ТГ/Пушилин

Вооруженные силы Российской Федерации подступают к восточным окраинам Доброполья в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью «Вестям» сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- За минувшую неделю на Красноармейско-Добропольском направлении под контроль армии России перешли следующие населенные пункты: Торское, Светлое, Красный Кут и Красноярское. Освобождение этих населенных пунктов создает предпосылки для продвижения к южной части Доброполья, - рассказал Пушилин.

Доброполье является крупным узлом обороны украинских боевиков.

Ранее житель Красноармейска Александр Майский рассказал, как зимой 2025 года покинул Красноармейск на велосипеде.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два фургона и микроавтобус украинских боевиков в Краматорске Донецкой Народной Республики. Военнослужащие «Южной» группировки войск ВС РФ продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации.

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