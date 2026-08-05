В ДНР вручили паспорта России эвакуированной семье из села Гришино. Фото: МВД по ДНР

В Донецкой Народной Республике продолжается работа с эвакуированными жителями освобожденных населенных пунктов. Люди пережили чудовищные события, находясь в своих домах под обстрелами ВСУ. Одна из таких историй - у Надежды Александровны и ее 15-летней дочери Альбины из села Гришино на Красноармейском направлении.

Женщина рассказывает, что они пережили настоящий ад. Их дом атаковал украинский дрон.

Эвакуированная жительница села Гришино рассказала, что ей и ее семье пришлось пережить под обстрелами ВСУ. Фото: МВД по ДНР

- Нас заметили украинские дроны и подожгли дом. Как только мы забежали в подвал, следом за нами залетел дрон и нас с дочкой присыпало прямо в подвале. Муж с мамой в течение трех с половиной часов нас откапывали, отрыли и привели в чувства, - вспоминает Надежда Александровна.

Вывести семью из Гришино помогли бойцы Вооруженных сил России. Они организовали эвакуацию и направили Надежду и Альбину в безопасное место, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

- К нам пришли русские солдаты и сказали, что разрешена эвакуация мирного населения. И вот 10 июля мы вышли из села Гришино. Когда мы шли, то нас все время сопровождал русский дрон. Ребята всегда следили и оберегали нас. А из Селидово нас уже скорой помощью отвезли сюда, в Донецк, - рассказала женщина.

Как сообщили «КП Донецк» в пресс-службе МВД по ДНР, когда состояние эвакуированных стабилизировалось, сотрудники Управления по вопросам миграции подготовили все необходимые документы, чтобы Надежда и ее дочь получили российское гражданство.

Надежда Александровна признается, что этого момента ждали еще с 2014 года.

- Радость неимоверная. Мы так долго этого ждали. Вы даже не представляете. Если честно, мы этого ждали с 2014 года, - говорит она.

В ДНР делают все возможное, чтобы жители освобожденных населенных пунктов как можно скорее получили все положенные права и льготы.

Жительница Гришино рассказала, как спаслась от атак ВСУ

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