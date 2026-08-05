В Донецкой Народной Республике продолжается работа с эвакуированными жителями освобожденных населенных пунктов. Люди пережили чудовищные события, находясь в своих домах под обстрелами ВСУ. Одна из таких историй - у Надежды Александровны и ее 15-летней дочери Альбины из села Гришино на Красноармейском направлении.
Женщина рассказывает, что они пережили настоящий ад. Их дом атаковал украинский дрон.
- Нас заметили украинские дроны и подожгли дом. Как только мы забежали в подвал, следом за нами залетел дрон и нас с дочкой присыпало прямо в подвале. Муж с мамой в течение трех с половиной часов нас откапывали, отрыли и привели в чувства, - вспоминает Надежда Александровна.
Вывести семью из Гришино помогли бойцы Вооруженных сил России. Они организовали эвакуацию и направили Надежду и Альбину в безопасное место, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
- К нам пришли русские солдаты и сказали, что разрешена эвакуация мирного населения. И вот 10 июля мы вышли из села Гришино. Когда мы шли, то нас все время сопровождал русский дрон. Ребята всегда следили и оберегали нас. А из Селидово нас уже скорой помощью отвезли сюда, в Донецк, - рассказала женщина.
Как сообщили «КП Донецк» в пресс-службе МВД по ДНР, когда состояние эвакуированных стабилизировалось, сотрудники Управления по вопросам миграции подготовили все необходимые документы, чтобы Надежда и ее дочь получили российское гражданство.
Надежда Александровна признается, что этого момента ждали еще с 2014 года.
- Радость неимоверная. Мы так долго этого ждали. Вы даже не представляете. Если честно, мы этого ждали с 2014 года, - говорит она.
В ДНР делают все возможное, чтобы жители освобожденных населенных пунктов как можно скорее получили все положенные права и льготы.
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