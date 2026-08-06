В Комсомольском ДНР открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Фото: МАКС/Пушилин

В Комсомольском Донецкой Народной Республики открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Многие жители населенного пункта просили, чтобы у них появилась площадка для занятий спортом. Теперь соответствующие условия созданы.

- В день открытия стало понятно, как это востребовано. Пока команды из Комсомольского, Старобешево, Тельманово и сборная Народной Дружины соревновались в футбольном турнире, юные спортсмены осваивали свои площадки, - рассказал Глава ДНР Денис Пушилин.

На территории комплекса есть футбольное поле с качественным покрытием, баскетбольная площадка, зона для подготовки и сдачи нормативов ГТО.

Ранее сообщалось, что на левобережном пляже Мариуполя открыли новую площадку для пляжного волейбола. Ее обустройством специалисты занялись в рамках акции «Спортивный Донбасс».

Кроме того, сообщалось, что в Пролетарском районе Донецка состоялось открытие новых спортивных объектов - современного футбольного поля с искусственным покрытием, а также универсальной площадки для игры в баскетбол и волейбол.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Качественно новая «Олимпия»: В Мариуполе подходит к завершению капремонт спортивной школы

«Единый заказчик» начал благоустройство территории спортивной школы «Олимпия» в Мариуполе (подробнее)