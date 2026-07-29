В Пролетарском районе Донецка открылись современные спортивные площадки

Спортивные комплексы оснащены всей необходимой инфраструктурой - от специализированного спортивного оборудования до бытовых модулей. Фото: Администрация Донецка

В Пролетарском районе Донецка состоялось открытие новых спортивных объектов - современного футбольного поля с искусственным покрытием, а также универсальной площадки для игры в баскетбол и волейбол. В торжественной церемонии приняли участие глава городского округа Алексей Кулемзин, исполнительный директор региональной общественной организации «Русский центр» Елена Евсеева, руководитель управы Пролетарского района Елена Рязанцева и многие другие.

Спортивные комплексы оснащены всем необходимым, чтобы сделать занятия спортом максимально удобными. На территории есть раздевалки, душевые, помещения для хранения инвентаря и другие бытовые модули. Такое оснащение позволяет проводить тренировки в комфортных условиях независимо от погоды.

Проект реализован при содействии региональной общественной организации «Русский центр», выступившей агрегатором программы пожертвований в рамках Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря этой поддержке в районе появился полноценный спортивный кластер, рассчитанный на разные возрастные группы и виды активности.

- Уверен, это место станет настоящей точкой притяжения для дончан: здесь каждый сможет заняться спортом и зарядиться энергией на весь день, - подчеркнул глава города Алексей Кулемзин.

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