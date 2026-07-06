На левобережном пляже Мариуполя открыли новую площадку для пляжного волейбола. Фото: МАКС/Кольцов

На левобережном пляже Мариуполя открыли новую площадку для пляжного волейбола. Ее обустройством специалисты занялись в рамках акции «Спортивный Донбасс». Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Работы провели по просьбе местных жителей и под контролем управы Орджоникидзевского внутригородского района. Сотрудники коммунального предприятия «Уютный город» завезли и просеяли песок, а также обустроили специальную подложку - теперь площадка соответствует необходимым требованиям для комфортной и безопасной игры, - рассказал Кольцов.

На новой площадке также провели мастер-класс. Организатором выступил мастер спорта России по волейболу Дмитрий Мельник.

Ранее сообщалось, что на левобережье Мариуполя приводят в порядок прибрежную зону. Сотрудники «Зеленстроя» расчистили территорию пляжа от нежелательной поросли.

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