В Мариуполе строительство ЖК с видом на море вышло на финишную прямую. Фото: Корпорация развития Донбасса

В Мариуполе вышло на финишную прямую строительство жилого комплекса «Горизонт». Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Донбасса.

- Сейчас на объектах ведутся внутренние работы: в квартирах монтируется электрика, заведены вода и канализация. Фасад утеплен и облицован, балконы подготавливаются к финишной отделке, - рассказали в пресс-службе.

Жилой комплекс представляет собой две девятиэтажки, рассчитанных на 452 квартиры. Дома расположены недалеко от центра города, что делает доступной всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что компания «РКС-НР» и Фонд капитального ремонта Московской области завершили ремонт девятиэтажки на улице Киевской в Мариуполе.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе на улице 27 квартал восстановили жилой дом, построенный в 1950 году. Специалисты провели комплексное восстановление здания.

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