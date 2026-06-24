В Мариуполе завершили ремонт девятиэтажки на улице Киевской. Фото: «РКС-НР»

Компания «РКС-НР» и Фонд капитального ремонта Московской области завершили ремонт девятиэтажки на улице Киевской в Мариуполе. Специалисты восстановили конструкции, кровлю, инженерные системы, отремонтировали отмостку и места общего пользования, заменили окна и двери. Также обновили фасад.

Всего в рамках отдельной программы «РКС-НР» восстанавливает фасады более 1500 многоквартирных домов.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на улице 27 квартал восстановили жилой дом, построенный в 1950 году. Специалисты провели комплексное восстановление здания.

Кроме того, в Мариуполе завершили восстановление пятиэтажного дома на проспекте Победы. Здание 1970 года постройки получило локальные повреждения в ходе боевых действий: были пробиты кровля и фасад, повреждены окна, инженерные системы вышли из строя.

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