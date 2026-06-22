В Мариуполе восстановили пятиэтажку 1970 года на проспекте Победы. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе завершили восстановление пятиэтажного дома на проспекте Победы. Здание 1970 года постройки получило локальные повреждения в ходе боевых действий: были пробиты кровля и фасад, повреждены окна, инженерные системы вышли из строя.

Подрядная организация «Р-Строй» под руководством «РКС-НР» провела масштабный ремонт. Специалисты восстановили конструктивные элементы, кровлю и фасад, заменили окна и двери, привели в порядок инженерные сети. Вместо старого дома - обновленное здание, готовое к эксплуатации. Объект передан администрации города.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург приступил к третьему этапу восстановления трамвайного депо в Мариуполе. Сейчас строители из Северной столицы заняты внутренними работами.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Современный дом с площадками для отдыха и парковкой: В Мариуполе построили пятиэтажку для жителей, утративших свое жилье

Жителям Мариуполя, утратившим дома в 2022 году, выделяют компенсационное жилье (подробнее)